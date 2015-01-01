Пепельная Среда 26 февраля 2020 г. Новосибирск

26 февраля Католическая Церковь вступила в период Великого Поста. В Кафедральном Соборе Новосибирска ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт возглавил Святую Мессу с обрядом возложения пепла. Вступительным словом епископ Верт напомнил верующим, что Великий Пост – это время покаяния перед и подготовки к главному празднику христианства — Пасхе.

В своей проповеди Монсиньор Верт цитировал послание Папы Франциска на Великий Пост, подчёркивая важность открытого диалога с Богом. Во Время Великого Поста Церковь предлагает верующим укрепить свою веру с помощью молитвы, милостыни и воздержания, чтобы в духе смирения слушать чётче голос Бога Отца и вернуться на путь истинного обращения к Богу.

Именно с такими намерениями верующие приступают к обряду возложения пепла, во время которого священнослужитель произносит слова: «Покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк. 1:14) или «Прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:19). Этот пепел, по традиции, получается от сожжения ветвей, сохранявшихся с прошлого Вербного воскресенья.