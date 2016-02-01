Праздник Святого Николая в «Каритас Преображенской Епархии в Новосибирске»

2 дня назад

6 декабря, в день, когда Католическая Церковь почитает память Святого Николая в Каритас Новосибирска состоялся ежегодный праздник.


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