Празднование воскресного для в семье

5 дней назад

Студия «Кана» совместно с Катехитической комиссией Преображенской епархии подготовила это видео, чтобы на примере одной семьи показать как они переживают воскресный день и как это помогает им укреплять их веру и поддерживать семейные традиции. Благодарим семью Гурезовых за открытость и свидетельство.
А как проводите воскресный день Вы?
Есть ли в Вашей семье традиции?
Какие традиции Вы хотели бы внести в Вашу семью?


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