Празднование воскресного для в семье

Студия «Кана» совместно с Катехитической комиссией Преображенской епархии подготовила это видео, чтобы на примере одной семьи показать как они переживают воскресный день и как это помогает им укреплять их веру и поддерживать семейные традиции. Благодарим семью Гурезовых за открытость и свидетельство.

А как проводите воскресный день Вы?

Есть ли в Вашей семье традиции?

Какие традиции Вы хотели бы внести в Вашу семью?