Празднование в честь 100-летия со дня рождения Папы Иоанна Павла II

Папа Франциск посетил Базилику Святого Петра для этой простой церемонии, посвященной столетию со дня рождения Папы Иоанна Павла Второго. В начале, Святейший Отец поцеловал алтарь, где лежат останки Кароля Войтылы. Именно Иоанн Павел назначил Папу Франциска епископом и кардиналом. Затем в своей проповеди Святейший Отец говорил о трех качествах, позволивших Иоанну Павлу Второму успешно управлять Церковью, это: способность к молитве, близость к людям и любовь к справедливости.

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