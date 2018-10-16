Празднование 25-летнего юбилея основания Новосибирской предсеминарии

2 дня назад
16 октября 2018 г., в Новосибирске , состоялось празднование 25-летнего юбилея основания Новосибирской предсеминарии.

Просмотров:
33

АРХИВ

КАЛЕНДАРЬ

Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  