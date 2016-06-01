Пресвятые Тело и Кровь Христа. Торжество. 3 июня 2018 г. Новосибирск. Фото от Анны Ильиных и Валерия Костюнина

15 часов назад

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