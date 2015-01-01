Приложение «Слишком хорошее, чтобы выбрасывать» поможет купить еду со скидкой

Треть продуктов, произведённых по всему миру, отправляется в мусорное ведро. Однако, не только еда тратится впустую, но и все процессы и ресурсы, которые идут на её производство. Вот почему в 2016 году в Дании зародилось движение «Слишком хорошее, чтобы выбрасывать». Активисты задались целью найти решение этой проблемы. Инициатива материализовалась в приложение для телефона, которое называется так же. Оно информирует пользователей о предприятиях общественного питания или магазинах, снижающих цены в конце дня.