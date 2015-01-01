Реплика картины Рафаэля помещена в церковь, где должен был висеть оригинал

2 дня назад

В 2020 году исполнилось пятьсот лет со дня смерти Рафаэля Санти. В честь этого события была создана точная копия одной из самых важных работ художника, «Обручение Девы Марии». Она выставляется в том же месте, где Рафаэль собирался поместить это произведение. В 1798 году картина была в городе Читта ди Кастелло в Умбрии. Город был вынужден подарить произведение наполеоновскому генералу. Последний продал картину, и она прошла через нескольких владельцев, прежде чем прибыть в пинакотеку Брера в Милане, где ее теперь можно увидеть.


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