11 сентября 2016 года, ровно год назад в Караганде был провозглашен блаженным отец Владислав Буковинский, которого по праву называют Апостолом Казахстана.

студия «Кана» представляет вашему вниманию фильм «Свидетели милосердия: паломничество на беатификацию о. Владислава Буковинского».