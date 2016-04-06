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2017 Беатификация о. Владислава Буковинского Католики Казахстана Преображенская епархия в Новосибирске СЮЖЕТЫ

Свидетели милосердия: паломничество на беатификацию о. Владислава Буковинского

11 сентября 2016 года, ровно год назад в Караганде был провозглашен блаженным отец Владислав Буковинский, которого по праву называют Апостолом Казахстана.
студия «Кана» представляет вашему вниманию фильм «Свидетели милосердия: паломничество на беатификацию о. Владислава Буковинского».


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