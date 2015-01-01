Свидетельство о всемирной встрече семей в Ирландии

2 ноября 2019 г. Встреча семей Преображенской епархии в Новосибирске, началась со Свидетельства о всемирной встрече семей в Ирландии, его представили семья Сысуевых и Екатерина Лесаж, настоятельница общины “Дом Богородицы” г. Красноярск