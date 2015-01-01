Свидетельство о всемирной встрече семей в Ирландии

2 дня назад

2 ноября 2019 г. Встреча семей Преображенской епархии в Новосибирске, началась со Свидетельства о всемирной встрече семей в Ирландии, его представили семья Сысуевых и Екатерина Лесаж, настоятельница общины “Дом Богородицы” г. Красноярск


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