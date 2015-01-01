Святая Месса освящения мира и елея в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске

11 часов назад

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