Семинар по защите несовершеннолетних в Новосибирске

18 часов назад
12 ноября 2019 в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске, прошел Семинар по защите несовершеннолетних.
Лекторы: Анна Соколова — психолог, РО КБЦ «Каритас Санкт-Петербург», о. Штефан Липке, SJ, Институт св.Фомы г. Москва

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