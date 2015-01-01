Молитвенные интенции Папы

Социальная дружба

Папа Франциск — июль 2021

«Я хотел бы пригласить каждого выйти за рамки своего круга друзей и построить социальную дружбу, которая так необходима для хорошей совместной жизни. Нам особенно необходимо возобновить встречу с самыми бедными и уязвимыми, находящимися на периферии. Нужно дистанцироваться от популизма, который эксплуатирует страдания людей, не предлагая решений, предлагая мистику, которая ничего не решает. Мы должны бежать от социальной вражды, которая только разрушает, и оставить «поляризацию» позади. И это не всегда легко, особенно сегодня, когда часть политиков, общества и СМИ склонны создавать врагов, чтобы побеждать их в борьбе за власть. Диалог – это путь к новому взгляду на реальность, при котором мы можем с энтузиазмом относиться к проблемам, с которыми сталкиваемся при построении общего блага. Помолимся, чтобы посреди социальных, экономических и политических конфликтов мы могли быть смелыми и страстными архитекторами диалога и дружбы, мужчинами и женщинами, которые всегда протягивают руку помощи, и чтобы не осталось места для вражды и войны.»

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