1 декабря 2016 года Стэнли Ротер стал первым уроженцем США, объявленным мучеником за веру. А 23 сентября 2017 года был беатифицирован первый священник, рожденный в США. Четыре года спустя в городе Оклахома продолжается строительство храма в его честь. Установка этого стального купола весом в сорок пять тысяч фунтов была важной вехой в строительном проекте.
Храм в честь первого американского святого
3 дня назад
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