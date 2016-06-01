Часослов из Баварии к Рождеству

5 дней назад

Семинаристы Братства Святого Петра Вигратцбада выпустили свой первый альбом в сотрудничестве с Де Монтфорт Мьюзик. Он называется «Санкта Нокс: рождественская утреня из Баварии».


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