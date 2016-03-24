Во время встречи в Риме, кардиналы Пьетро Паролин и Балтасар Поррас обменялись мнениями о проблемах, стоящих перед Венесуэлой. До назначения на текущую должность государственный секретарь Ватикана четыре года работал в качестве апостольского нунция в Венесуэле. Он считает, что возможная беатификация доктора Хосе Грегорио Эрнандеса поможет стране найти точки соприкосновения.
Что объединит Венесуэлу
9 часов назад
АРХИВ
КАЛЕНДАРЬ
СВЕЖИЕ ЗАПИСИ
- Что объединит Венесуэлу 9 часов назад
- О том, как наладить мир и толерантность в странах, где сильны экстремистские проявления 9 часов назад
- Фонд Тима Тебоу посетил Рим 9 часов назад