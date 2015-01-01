Молитвенные интенции Папы

Экологичный образ жизни

Папа Франциск — сентябрь 2021

«Я очень рад видеть, что молодежь смело берется за проекты по улучшению окружающей среды и социальной сферы, поскольку они взаимосвязаны. Мы, взрослые, можем многому у них научиться, потому что в вопросах, связанных с заботой о планете, они находятся на передовой. Давайте возьмем с них пример и подумаем о нашем образе жизни; особенно в это время кризиса, охватившего сферы здравоохранения, общества и экологии. Подумаем о том, что то, как мы питаемся, потребляем, путешествуем или, используем воду, энергию, пластик и многие другие материальные блага, нередко наносит вред Земле. Давайте выберем путь перемен! Давайте вместе с молодежью двигаться к более простому и экологичному образу жизни. Помолимся о том, чтобы мы все принимали смелые решения, необходимые для более скромной и экологически устойчивой жизни, вдохновляясь примером молодых людей, которые уже твердо привержены этому. Они не глупы, ведь они заботятся о собственном будущем. Именно поэтому они хотят изменить то, что унаследуют, когда нас здесь уже не будет.»

в сотрудничестве с: Vatican Media

Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

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