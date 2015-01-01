Эфиопский кардинал говорит о ситуации в своей стране

В настоящее время в коллегии семнадцать африканских кардиналов, среди них один из самых активных – Эфиопский кардинал Берханэйэсус Сурафел. Ему семьдесят один год, он учился в Лондоне и в Риме. Будучи священником, он провел семь лет в тюрьме во время коммунистических репрессий в своей стране. В интервью он рассказал нам, что в Эфиопии христиане и мусульмане всегда жили мирно. Они даже сотрудничали в строительстве церквей и мечетей. Но в последнее время ситуация меняется по политическим причинам.