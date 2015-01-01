Юбилейное одеяние Папы Иоанна Павла II

Прошло 20 лет с тех пор, как Папа Иоанн Павел II объявил Великий Юбилейный год, чтобы возвестить третье тысячелетие. Возможно, даже больше, чем его слова, в тот день всех поразил его блестящий плащ, называемый каппой. Сегодня в этом выставочном зале, в двух шагах от Cобора Cвятого Петра, можно найти точную копию этого облачения. Оно находится в мастерской Икс Реджио, чья команда из трех человек также отвечала за изготовление этой одежды в оригинале.