Четверг 22.12.2016

Художник: Надежда Родионова

Евангелие от святого Луки 1,46- 56

И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; и милость Его в роды родов к боящимся Его; явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца их; низложил сильных с престолов, и вознёс смиренных; алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем; воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Пребыла же Мария с нею около трёх месяцев, и возвратилась в дом свой.

Размышление

Для евреев, ожидавших Мессию, вся жизнь была обетованием, вся реальность – была обетованием, и поэтому была доброй. Верность Богу – это терпеливое ожидание Его ответа. Когда Мария произносила слова «Величит душа моя Господа», Она понимала, что всё, произошедшее с Ней после возвещения Ангела, – это и есть долгожданный ответ Бога Своему Народу, что ребёнок у Неё под сердцем – это центр и смысл всей человеческой истории. Её гимн – это вдохновенный синтез тех псалмов, которые Мария, подобно другим Своим соплеменникам, знала наизусть. Она поверила обетованию. Просто поверила. Ведь те долгие девять месяцев, которые Она вынашивала Своего Сына, а потом ещё долгие-долгие годы Его детства, юности и возмужания реальное присутствие Всемогущего Творца было сокрыто бренной человеческой плотью.

Чтобы стать человеком, Всемогущему Богу было необходимо бескорыстное и свободное согласие женщины, готовой довериться Его замыслу и участвовать в осуществлении этого замысла. Её простое и бесхитростное «Да» открыло путь величайшему откровению Божьего милосердия. Гимн Марии полон осознания масштаба Божьего замысла, и одновременно, глубокого понимания собственной несоразмерности ему. Величие Марии в том, что Она ответила согласием на невозможное, положившись во всей Своей малости на Божье обетование.

Степень ничтожности любого человека и степень его величия в равной мере являют себя в масштабе того дела, в котором Бог приглашает нас участвовать – в деле Спасения, и в том ответе, который мы даём на Его призыв.

Беатрис Урбани