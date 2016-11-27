Пятница 23.12.2016

Художник: Надежда Родионова

Евангелие от святого Луки 1, 57- 66

Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники её, что возвеличил Господь милость Свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его, по имени отца его, Захариею. На это мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном. И сказали ей: никого нет в родстве твоём, кто назывался бы сим именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них; и рассказывали обо всём этом по всей нагорной стране Иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своём и говорили: что будет младенец сей? И рука Господня была с ним.

Размышление

Вся история рождения Иоанна у престарелых родителей – Захарии и Елисаветы, говорит о том, насколько значима и драгоценна в глазах Создателя жизнь каждого младенца. Какое величие Промысла Божия открывается на каждом из нас, если родители достаточно мудры, чтобы посвятить своё дитя Богу от чрева матери, если они вкладывают в ребёнка всю свою любовь, желая, чтобы тот, окрепнув и войдя в разум, посвятил себя служению Господу.

К сожалению, очень многие родители даже не осознают, что их дети – это дар от Бога, что через детей Бог отрывает им Свой промысел. Давайте накануне прихода в мир Младенца Иисуса помолимся за всех беспомощных детей, чтобы они прожили достойную жизнь. И помолимся за всех родителей, чтобы они смогли воспитать своих детей с любовью, посвящая Богу всё, что они делают для своих детей.

о. Адрианус Джехадун, SVD