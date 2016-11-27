Календарь Адвента для детей 23-12-2016

Пятница 23.12.2016

Художник: Вячеслав Безызвестных

Евангелие от святого Луки 1, 57- 66

Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники её, что возвеличил Господь милость Свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его, по имени отца его, Захариею. На это мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном. И сказали ей: никого нет в родстве твоём, кто назывался бы сим именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них; и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране Иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своём и говорили: что будет младенец сей? И рука Господня была с ним.

Размышление

Очень необычный рассказ. Это чудо – ведь старые люди не рождают детей! Бог мне сказал через это, что никогда не надо сомневаться в том, что у тебя не получится что-то важное. И не терять никогда надежды...

Кирилл Тузовский, 9 лет

Приход Воздвижения Святого Креста Господня, г. Новоалтайск