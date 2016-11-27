Суббота 24.12.2016 (Сочельник Рождества)

Художник: Надежда Родионова

Евангелие от святого Луки 1, 67- 79

И Захария, отец его, исполнился Святаго Духа и пророчествовал, говоря: благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих, что спасёт нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас; сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет Свой, клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречёшься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира.

Размышление

Гимн Захарии соткан из отрывков псалмов и пророческих текстов и его можно разделить на три части.

В первой части (стихи 67-68) Захария воспевает благодарение Богу за исполнение обещания в отношении Израиля. Захария, получив дар пророчества, достаточно ясно определяет судьбу Иоанна, внося при этом немалый вклад в его духовную жизнь и нравственный рост. Пророческий взгляд в первой части гимна обращается к Мессии – Освободителю, а не только к освобождению Израиля от его врагов.

Во вторая части гимна Захария описывает избавление Израиля, которое будет совершено Мессией (стихи 69-75). Мессия — рог спасения Израиля (стих 69). Дело в том, что рога животных символизировали их силу. Так что «рог» — образ силы Мессии, Который избавит Израиля от всех его врагов (стих 74). Эти стихи как бы завершающими чертами, говорят о принесенном Мессией освобождении. А именно об освобождении от врагов: как прежде чужеземное иго считалось последствием неверности народа, так и сейчас освобождение будет знамением обращения народа. Плод спасительного деяния Божьего описывается в своем настоящем значении. Оно не ограничивается временными или политическими рамками, а открывается на встречу религиозной, духовной перспективе и представляет собой преодоление рабского страха и обретение новой способности служить Богу с сыновним доверием и полным бескорыстием. Здесь чувствуется тот великий идеал, к которому подошли праведные израильтяне накануне Нового Завета: жить свято и справедливо, т. е. милосердно в отношениях с Богом и со всеми людьми, безукоризненно соблюдая волю Божию, и пребывая в постоянной готовности служить своим братьям.

В третьей части (стихи 76-79) встречаем факторы, определяющие пророческие задачи Иоанна: Иоанн будет пророком и предтечей, учителем и глашатаем, светом и проводником. Он призывает всех к покаянию и обращению, поскольку человечество в массе своей заблудилось, потеряло путь, ведущий к Богу, поэтому люди названы сидящими, то есть находящимися во тьме, в тени смерной. Это тьма греха и удаленности от Бога, что означает духовную смерть. Миссия Иоанна соразмерна с миссией Мессии, который скоро появится на свет. Гимн заканчивается словами: «Направить ноги наши на путь мира». Мир в Библии имеет широкое значение, чем просто отсутствие вражды. Прежде всего это мир с Богом, гармоничные отношения с Отцом, дающим нам полноту Своих духовных и материальных даров.

Семинарист Данила Степанов, SVD