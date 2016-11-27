Календарь Адвента для детей 24-12-2016

Суббота 24.12.2016 (Сочельник Рождества)

Художник: Вячеслав Безызвестных

Евангелие от святого Луки 1, 67- 79

И Захария, отец его, исполнился Святаго Духа и пророчествовал, говоря: благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих, что спасёт нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас; сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет Свой, клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречёшься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира.

Размышление

Бог сказал Захарии чтобы назвал младенца Иоанном. Иоанну предстоит крестить Иисуса.

Иоанн должен сказать народу, что будут им прощены грехи.

Сергей Пестов, 16 лет

Приход св. Петра р.п. Тальменка