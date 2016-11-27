Воскресенье 25.12.2016

Художник: Надежда Родионова

Евангелие от святого Иоанна 1,18-24 (Месса Днём)

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.

Размышление

Когда-то, этим отрывком из Евангелия от Иоанна завершалась каждая Святая Месса. Этот отрывок так и назывался в чине Мессы – заключительное Евангелие.

В чём же для нас ценность этого отрывка? Ведь не даром Апостола Иоанна называют – богословом.

В данном тексте содержится, как бы, краткий катехизис для каждого христианина. Он открывает нам замысел Божий по отношению к сотворению мира, а также к спасению человека.

Ключевое значение в этом отрывке приобретает выражение «Слово». Им начинается текст, им и заканчивается. А мы знаем, что одно из имён Иисуса – Слово Бога. Словом Бога Он Воплотился и Обитал с нами. Именно через это мы и имеем надежду на спасение.

Этот текст – молитва, медитация, неисчерпаемая пища для размышления и постижения сути христианской веры.

о. Сергей Давыдов