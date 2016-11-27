Календарь Адвента для детей 25-12-2016

Воскресенье 25.12.2016

Художник: Алина Гостева 11 лет

Художник: Виктория Алексина 8 лет

Евангелие от святого Иоанна 1,18-24 (Месса Днём)

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.

Размышление

Жизнь, Свет, Слово. Все эти слова очень важные. Я благодарю моих родителей за жизнь. Я не люблю, когда темно и нет света. Я боюсь, но как услышу голос мамы, уже нет страха, возвращается радость. Господи, спасибо Тебе за Иисуса Христа – Свет, Слово и Жизнь, который даёт нам настоящую надежду и радость.

Виктория Алексина, 8 лет

Приход Успения Пресвятой Богородицы. г. Славгород