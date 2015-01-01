Христиане Святой Земли нуждаются в помощи

5 дней назад

Тысячи погибших, миллионы больных и неизмеримые экономические потери являются главными последствиями пандемии коронавируса, и ни один регион на Земле не остался в стороне от происходящего. Все это коснулось и Святой Земли, которую посещают паломники со всего мира. Именно паломничества составляют основной источник дохода в регионе, теперь несуществующий из-за карантина. Великий Магистр Ордена Гроба Господня, кардинал Фернандо Филони призывает более тридцать тысяч членов Ордена внести свой вклад в «Фонд гуманитарной поддержки ковид девятнадцать», чтобы поддержать Церкви в Иерусалиме.

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