Ель и ясли устанавливаются в Ватикане

Ватикан начал установку яслей и рождественской ели на площади Святого Петра. Это будут первые в истории ясли из Латинской Америки. Они состоят из тридцати фигур в натуральную величину, созданных пятью художниками из перуанских Анд. Сцена Рождества была выбрана отчасти в ознаменование двухсотлетия независимости Перу, а также, чтобы почтить культуры коренных народов этой южноамериканской страны.