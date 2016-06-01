Ватикан начал установку яслей и рождественской ели на площади Святого Петра. Это будут первые в истории ясли из Латинской Америки. Они состоят из тридцати фигур в натуральную величину, созданных пятью художниками из перуанских Анд. Сцена Рождества была выбрана отчасти в ознаменование двухсотлетия независимости Перу, а также, чтобы почтить культуры коренных народов этой южноамериканской страны.
Ель и ясли устанавливаются в Ватикане
2 дня назад
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