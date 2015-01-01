6 января 2021 г. Богоявление. Торжество

10 часов назад

6 января 2021 года в 11:00, состоялась Торжественная Месса посвященная Богоявлению, отслужил святую мессу Епископ Иосиф Верт, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске. В конце мессы были освещены мел, ладан и золото.


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