6 января 2021 года в 11:00, состоялась Торжественная Месса посвященная Богоявлению, отслужил святую мессу Епископ Иосиф Верт, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске. В конце мессы были освещены мел, ладан и золото.
6 января 2021 г. Богоявление. Торжество
10 часов назад
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