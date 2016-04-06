L пленарное заседание Конференции католических епископов России (ККЕР) в Новосибирске 2019

3 дня назад

16 — 17 октября 2019 г. в Новосибирске состоялось L пленарное заседание Конференции католических епископов России. На заседании присутствовали: епископ Клеменс Пиккель – Ординарий Епархии святого Климента в Саратове – Председатель; епископ Иосиф Верт – Ординарий Преображенской Епархии в Новосибирске – Вице-председатель; архиепископ Павел Пецци – Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве; епископ Кирилл Климович – Ординарий Епархии святого Иосифа в Иркутске; священник Игорь Ковалевский – Генеральный секретарь.
В работе заседания принял участие Апостольский Нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре.


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