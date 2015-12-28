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2014 2017 Размышления с о. Сергеем Давыдовым Фатима

Размышление о Пресвятой Деве Марии Фатимской

Отец Сергей Давыдов размышляет об явлении Пресвятой Девы Марии в Фатиме, о ее заветах и значении для церкви.


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