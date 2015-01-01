Rome Reports для России 24 июля 2020

В этом выпуске: Папа Франциск выразил свое сожаление о том, что собор Святой Софии стал мечетью. В Ватиканской больнице были разделены сиамские близнецы, родившиеся в Центральноафриканской Республике. В Италии восстановлена одна из фресок Рафаэля в ее былой славе.
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