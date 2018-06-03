Rome Reports для России 29 ноября 2019

В этом выпуске: Мы услышим проповедь Папы Франциска в III Всемирный день бедных. Похищенный боевиками группировки ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) расскажет о том, как он простил своих похитителей. Мы поможем вам подготовиться к Рождеству с помощью нового приложения для смартфонов.