В этом выпуске: Мы услышим проповедь Папы Франциска в III Всемирный день бедных. Похищенный боевиками группировки ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) расскажет о том, как он простил своих похитителей. Мы поможем вам подготовиться к Рождеству с помощью нового приложения для смартфонов.
Rome Reports для России 29 ноября 2019
5 дней назад
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