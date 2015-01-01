В этом выпуске: Папа Франциск призывает уважать планету и положить конец пандемии. Прошло пять лет со дня исторического визита Папы на Кубу. Восстановлена неизвестная статуя Микеланджело «Другая» Пьета.
Rome Reports для России 30 сентября 2020
3 дня назад
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