Rome Reports для России 30 сентября 2020

3 дня назад

В этом выпуске: Папа Франциск призывает уважать планету и положить конец пандемии. Прошло пять лет со дня исторического визита Папы на Кубу. Восстановлена неизвестная статуя Микеланджело «Другая» Пьета.


Просмотров:
37

АРХИВ

КАЛЕНДАРЬ

Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  