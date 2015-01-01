В этом выпуске: Вместе с Папой Франциском мы отправимся в Бари, где проходит конференция епископов Средиземноморья. Святые Мессы отменены в некоторых церквях Италии, чтобы избежать распространения коронавируса. Обнаружен древний саркофаг легендарного основателя Рима — Ромула.
Rome Reports для России 5 марта 2020
2 дня назад
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