Rome Reports для России 5 марта 2020

В этом выпуске: Вместе с Папой Франциском мы отправимся в Бари, где проходит конференция епископов Средиземноморья. Святые Мессы отменены в некоторых церквях Италии, чтобы избежать распространения коронавируса. Обнаружен древний саркофаг легендарного основателя Рима — Ромула.