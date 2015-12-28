Sanctus. NeoClassical: сюита из произведений Карла Дженкинса. Дирижер Антон Ниязов

8 мая в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске в рамках проекта «Концерты в Соборе на Горького 100» состоялся концерт «NeoClassical».

Вниманию слушателей была представлена сюита из произведений Карла Дженкинса в аранжировке Антона Ниязова.

Этот музыкальный проект объединил семь музыкальных коллективов:

Камерный оркестр НГУ, руководитель Антон Ниязов

Ансамбль скрипачей НГТУ, руководитель Михаил Блам

Молодежный хор «Благовест», руководитель София Дружинина

Академический хор НГУ, руководитель Ольга Колчина

Вокальная группа Brevis НГАУ, руководитель Марина Конева

Вокальная студия НГУ «Миллион голосов», руководитель Ирина Пивоварова

Вокальный ансамбль «Soli Deo gloria», руководитель Валерия Беляевскова.

Солисты: Виктор Устюжанин, Сидига Бабаева, Олеся Юрганова

Дирижёр: Антон Ниязов

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