Молитвенные интенции Папы

О волонтерских организациях

Папа Франциск — декабрь 2022

«Мир нуждается в волонтерах и в организациях, стремящихся к всеобщему благу. «Приверженность» — это слово, которое многие сегодня хотели бы вычеркнуть. Но миру нужны добровольцы, приверженные общему благу. Быть волонтером, помогающим другим, — это выбор, который делает нас свободными; он открывает нас к нуждам других людей — к требованиям справедливости, к защите бедных, к заботе о творении. Это значит быть тружениками милосердия: своими руками, глазами, внимательным ухом, своей близостью. Быть волонтером означает работать с людьми, которым вы служите. Не только для людей, но и с людьми. Работать с людьми. Работа волонтерских организаций становится намного эффективнее, когда они сотрудничают друг с другом и с правительствами. Работая вместе, как бы мало у них ни было ресурсов, они делают все возможное и совершают чудо умножения надежды. Мы очень нуждаемся в умножении надежды! Помолимся, чтобы волонтерские и гуманитарные организации могли найти людей, готовых посвятить себя общему благу и неустанно искать новые пути международного сотрудничества.»

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Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

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