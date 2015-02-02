о. Войцех Зиолек, SJ. Размышление

Адвент 2017

Итак, мы начинаем! Мы начинаем Адвент! Мы начинаем надеяться на Господа и ожидать его пришествия!

Но мы не ждём, ничего не делая. Мы не ждём, сложа руки. Мы ждём Его, молясь с криками и стонами и смиренно прося:

Господи! Ты взгляни на нас! Вот мы!

Вот мы, такие же как всегда, просящие Твоей милости и Твоего милосердия. Господи, вот мы со всей нашей жизней, которая нуждается в Твоём пришествии, Твоём присутствии и Твоей любви.

Вот мы, Господи, и рядом с нами все наши слабости, наши грехи и наши ошибки. Вот мы с нашей неспособностью обращения и с нашей беспомощностью.

Вот мы по уши загруженные всеми сложными ситуациями, наших семей и всех наших жизненных проблем.

Вот мы затерянные далеко от путей Твоих с жаждущими, но очень ожесточёнными сердцами.

И поэтому, что мы такие беспомощны, Господи, мы нуждаемся в Твоей любви и в Твоём любящем присутствии. Мы знаем, что только Ты можешь спасти нас! Мы знаем, что только Ты можешь войти в нашу жизнь и изменить наши сердца.

Поэтому, Господи, со всех наших сил мы взываем к Тебе:

Приди, Господи! Не замедли! Приди! Мы скучаем по Тебе!

Мы нуждаемся в Тебя! Без Тебя мы чувствуем себя совершенно беспомощными! Без тебя мы все нечистые и вся праведность наша – как запачканная одежда.

О, если бы Ты расторг небеса и сошёл! Если бы Ты услышал наши крики и наши молитвы!

Не скрывай лица Твоего, Господи, не предай нас больше в силу наших заблуждений, не оставляй нас погибать от беззаконий наших!

О, если бы Ты расторг наши сердца! Господи, мы ждём тебя! Приди! Маранафа!