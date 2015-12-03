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2018 Великий Пост 2018

ПОСЛАНИЕ ПАПЫ ФРАНЦИСКА

«По причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь»

Мф 24,12

Дорогие братья и сестры!

Снова приближается Пасха Господня! Чтобы нас к ней приготовить, Провидение Божие дарит нам ежегодно Великий Пост, «таинственное знамение нашего обращения», предвосхищающий и реализующий возможность обернуться к Господу всем сердцем и всей своей жизнью.

Также и в этом году я – через это послание – желаю помочь всей Церкви пережить в радости и правде это время благодати. Моей инспирацией в этом деле являются слова Иисуса из Евангелия от Матфея: «По причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Мф 24,12).

Эта фраза появляется в контексте речи, касающейся проблематики конца времён, прозвучавшей в Иерусалиме, на Елеонской горе, именно там, где было положено начало Страстям Господним. Иисус, отвечая на вопрос учеников, предрекает наступление величайших скорбей и характеризует ситуацию, в которой может оказаться община верующих: в тяжелых обстоятельствах некие лжепророки многих введут в заблуждение, так что во многих сердцах охладеет любовь, в которой – суть всего Евангелия.

Лжепророки

Прислушаемся к этому фрагменту и задумаемся: какие личины принимают лжепророки?

Они напоминают «заклинателей змей», т.е. тех, кто умеет использовать эмоции, оппонентов чтобы порабощать их и увлекать в нужную лжепророкам сторону. Сколько же детей Божиих позволяют себя увлечь прелестям длящегося пару минут наслаждения, выдающего себя за счастье! Сколько же мужчин и женщин подпадает под очарование иллюзорной власти денег, которая в реальности превращает их в рабов погони за прибылью и криминального бизнеса! Сколько же людей живет с претензией на самодостаточность, а в итоге становится жертвой одиночества!

Другого рода лжепророки – это «шарлатаны», предлагающие простые и быстродействующие решения болезненных проблем, кои, однако, при ближайшем рассмотрении оказываются полностью неэффективными. Так, например, молодым людям предлагают в качестве панацеи наркотики, мимолетные отношения без обязательств, легкие, но незаконные заработки. Сколь же много наших современников основательно запуталось в сетях «виртуальной» жизни, в которой отношения, как кажется, можно легко и быстро завязать, однако же всё это в итоге оборачивается драмой бессмысленности! Эти торгующие ничего нестоящими вещами обманщики тем не менее присваивают себе самое ценное: достоинство, свободу, способность любить…  Они апеллируют к нашему тщеславию, к нашей склонности доверять внешнему виду, но, в итоге, выставляют нас дураками. И мы не должны этому удивляться. Вводя в заблуждение человеческие сердца, дьявол, являющийся «лжецом и отцом лжи» (Ин 8,44), выдает зло за добро, а ложь за правду. По этой причине все мы призваны заглянуть в собственное сердце, чтобы проверить, не стали ли и мы жертвами обмана этих лжепророков. Нам нужно научиться не скользить по поверхности, довольствуясь внешним, а познавать то, что оставляет более глубокий и плодотворный след в наших сердцах, поскольку исходит от Бога и действительно служит нашему благу.

Остывшие сердца

Данте Алигьери в своем описании ада изобразил дьявола восседающим на ледяном троне. Он пребывает в замороженном, лишенном всякой любви одиночестве. Задумаемся, как это может случиться, что в нас остынет любовь? Каковы признаки наступающего угасания любви?

Фактором, убивающим любовь, является, прежде всего, жадность к деньгам. Сребролюбие – «корень всех зол» (1 Тим 6,10). Как следствие – отказ от Бога, а позднее – и от всех утешений в Нем: мы предпочитаем свое угнетенное состояние той поддержке, кою можем обрести в Его Слове и Таинствах. Всё это приводит к насилию по отношению к любому, в ком мы усматриваем угрозу нашим «очевидностям», как-то нерожденный младенец, больной старик, мигрант, чужестранец или непосредственный сосед, поступающий вопреки нашим ожиданиям.

Само творение становится немым свидетелем этого остывания любви. Земля отравлена отходами нашей халатности и корыстных интересов. Столь же загрязненные моря поневоле превратились в кладбища останков бесчисленных вынужденных мигрантов, ставших жертвами кораблекрушений. Небеса, которым по замыслу Божию надлежит воспевать Его хвалу, бороздят механизмы, сбрасывающие орудия смерти.

Любовь остывает и в наших общинах. В своем Апостольском обращении Evangelii gaudium я попытался описать наиболее очевидные признаки этого недостатка любви. Это эгоизм и духовная леность, бесплодный пессимизм, соблазн самоизоляции, постоянные братоубийственные войны, секулярная ментальность, побуждающая сосредоточиваться исключительно на внешнем и тем самым ослабляющая нашу миссионерскую ревность.

Что делать?

Возможно, мы обнаружим в самих себе и вокруг нас вышеописанные признаки. Однако Церковь, наша Мать и Наставница, предлагает нам, в совокупности с порой горьким лекарством истины, в это время Великого Поста целительное средство молитвы, милостыни и воздержания.

Посвящая больше времени молитве, мы помогаем искоренению в наших сердцах потаенной лжи и различных форм самообмана, чтобы в конце концов обрести утешение в Боге. Он – наш Отец, желающий нам благой жизни.

Практикование благотворительности избавляет нас от алчности и позволяет разглядеть в ближнем брата или сестру. То, чем я владею, никогда не может быть только моим достоянием. Как бы я желал, чтобы благотворительность стала аутентичным стилем жизни для всех нас! Как бы я хотел, чтобы мы, , следовали примеру апостолов и увидели в возможности деления своим имуществом осязаемое свидетельство общности, которую мы все составляем в рамках Церкви! В этой связи я воспроизведу призыв св. Павла к коринфянам делать сбор пожертвований для общины в Иерусалиме: «Ибо это полезно вам» (2 Кор 8,10). Это становится особенно актуальным в период Великого Поста, когда многочисленные организации собирают пожертвования в помощь различным Церквам и народам. Притом я бы очень желал, чтобы мы и в наших повседневных контактах, когда кто-то просит нас о помощи, сознавали, что эти просьбы исходят от Самого Бога. Подавая милостыню, мы включаемся в провиденциальную заботу Бога о каждом из Его детей. Если Бог через меня окажет помощь кому-то сегодня, разве Он не позаботится завтра и о моих нуждах? Ведь никто не может превзойти Бога в щедрости.

И, наконец, пост умеряет нашу склонность к насилию, разоружает нас и создает важные предпосылки для роста. С одной стороны, это позволяет нам испытать то, что испытывают нуждающиеся и голодные. С другой, свидетельствует о нашем собственном духовном голоде и жажде жизни в Боге. Пост пробуждает нас, делает нас внимательнее по отношению к Богу и ближним. Пост обновляет в нас желание быть послушными Богу: ведь только Бог способен утолить наш голод.

Я бы желал, чтобы мое послание распространялось и за пределами Католической Церкви, чтобы оно достигло всех вас, людей доброй воли, готовых услышать глас Божий. Возможно вы, как и мы, обеспокоены торжеством беззакония в мире, вы удручены заморозками, парализующими сердца и поступки, вы видите, как слабеет ощущение нашей принадлежности к общечеловеческой семье. Так присоединитесь же к нам, чтобы вместе возносить к Богу молитвы, вместе поститься и вместе жертвовать, кто сколько может, дабы помочь нашим нуждающимся братьям и сестрам!

Огонь Пасхи

Прежде всего, я призываю всех чад Церкви с энтузиазмом приступить к странствию Великого Поста, подкрепляемому милостыней, воздержанием и молитвой. Если огонь любви время от времени почти угасает в наших сердцах, знайте, что в Сердце Божием такого никогда не случается! Бог постоянно создает для нас обстоятельства, в которых мы снова можем начать любить.

Прекрасной возможностью для этого также и в наступившем году станет инициатива «24 часа для Господа», в которой всему церковному сообществу предложено приступить к Таинству покаяния и примирения в контексте Евхаристического поклонения. В 2018 г. это богослужение пройдет с пятницы 9 на субботу 10 марта, а его инспирацией послужат слова из 130-го псалма: «Но у Тебя прощение» (Пс 130 (129),4). По меньшей мере один храм в каждой епархии будет открыт 24 часа подряд без перерыва и, таким образом, будут созданы условия для адорации Святых Даров и для того, чтобы приступить к исповеди.

В ходе службы Навечерия Пасхи мы вновь совершим красноречивый обряд возжжения пасхальной свечи. Зажженный от «нового огня» свет пасхала постепенно рассеет тьму и осветит литургическое собрание. «Пусть свет Христа, воскресшего во славе, рассеет тьму наших сердец и умов» и поможет всем нам приобщиться к опыту учеников, идущих в Эммаус. Вслушиваясь в Божие слово и вкушая от Евхаристического стола, да станут наши сердца еще более ревностными в вере, надежде и любви.

С любовью и обещанием молиться за всех вас я преподаю вам мое благословение. Пожалуйста, не забывайте молиться за меня.

Из Ватикана, 1 ноября 2017 г.

в Торжество Всех Святых

+ Франциск

Перевод Сибирской католической газеты


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