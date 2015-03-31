02-12-2018

2 декабря

1 воскресенье Адвента

Иер 33, 14-16

Пс 25

1 Фес 3, 12 — 4, 2

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 21, 25-28. 34-36

В то время:

Иисус сказал ученикам Своим: И будут знамения в солнце и луне и звёздах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную; ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнёт это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдёт на всех живущих по всему лицу земному. Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого.

Размышление

Дорогие братья и сестры.

Начинается Адвент, новый литургический год, а когда слышим чтения, особенно Евангелие, то оно никак не отличается от того, что мы слышали в конце года, неделю назад, даже вчера – именно этот отрывок. Тогда мы говорили – конец литургического года — это хорошая возможность подумать над концом жизни, концом света. Тогда почему сейчас, когда начинается новое, опять это слово слышим?

Потому что конец этой жизни, и даже конец света, это на самом деле не конец, это начало нового – новой жизни, нового мира.

В конце жизни мы ожидаем встречи с Иисусом, в конце этого мира мы ожидаем второго пришествия Иисуса во славе, чтобы вместе с Ним войти в жизнь вечную. Поэтому сегодня слышим: «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнёт это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше».

Итак, Адвент это время ожидания пришествия Господа Иисуса Христа.

Мы ожидаем не только Его дня рождения, не только воспоминания того, что уже случилось – Рождества Иисуса, но мы также ожидаем второго Его пришествия в конце времен, в последний день. Поэтому такое чтение.

Вопрос только – хотим ли мы, желаем ли мы на самом деле встретиться с Иисусом? А значит сначала умереть, пережить этот конец? Является ли для нас встреча с Иисусом дороже, чем жизнь?

Первые Христиане часто молились словами, которыми заканчивается Библия – Marana Tha – Приди Господи! Они действительно ожидали Его пришествия, для них это было больше чем жизнь в этом мире. Эта жизнь, это всего лишь подготовка – настоящая жизнь будет потом, на небе.

Чтобы так смотреть на события последних дней, надо, прежде всего, верить – верить, что Иисус Христос это мой единственный Спаситель. Что принять Его спасение это счастье, самое великое счастье моей жизни. Только в Нем смысл моей жизни, только Он мой Бог, мой Господь.

Часто мы Адвент воспринимаем всего лишь как предрождественский пост. Время, чтобы подготовиться ко дню рождения Иисуса, но редко смотрим на Адвент как на подготовку к моей личной встрече с Иисусом, к Его окончательному пришествию в мою жизнь.

Сегодняшнее Евангелие нам об этом напоминает. Иисус нам подсказывает, как готовиться.

Часто люди спрашивают – чего нельзя во время рождественского поста? Я думаю, что так проще – сказать – нельзя кушать того-то и делать того-то… И хорошо, мы будем это соблюдать и будем жить довольны, что мы пережили пост. Но зачем мы это делаем, и как это влияет на нас, как мы после этого меняемся – этого уже не знаем.

Поэтому Иисус говорит коротко – бодрствуйте и молитесь. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими».

Смотрите за собою, бодрствуйте и молитесь… А как?

Церковь дает нам во время Адвента средства, которые могут нам помочь пережить это время – бодрствовать и молиться.

— Рораты – Месса, во время которой мы особенно обращаем внимание на Марию, Пресвятую Богородицу и просим, чтобы она помогла нам в этой особенной подготовке. Рораты, которые обычно служим утром, помогают нам наглядно понять что значит – бодрствуйте.

— Реколлекции – несколько дней, когда больше времени посвящаем Богу, слушаем проповеди, конференции, участвуем в Св. Мессе. С этим также связанная, предрождественская, хорошо подготовленная…

— Исповедь – важно, чтобы жить в состоянии Божьей благодати, состоянии чистого сердца. Наше настоящее пришествие Иисуса совершается в Святом Причастии. Трудно бодрствовать и ожидать встречи со Спасителем в состоянии греха, когда не приглашаем Его в Свое сердце. Трудно переживать Рождество, если Иисус не рождается в моем сердце.

— Намерение – на адвент обычно принимаем какое-то личное намерение, как на пост – например во время Адвента не едим сладостей, например не курим сигарет, например не смотрим телевизор, например не сидим в соцсетях… Тут ясно и конкретно Церковь не определяет чего нельзя или что надо – Церковь только ясно и конкретно рекомендует, чтобы ты и я принял конкретное намерение, постановление – как хочу пережить Адвент.

В качестве намерения на Адвент хочу рекомендовать, чтобы больше подружиться с Божиим словом. В Адвент мы размышляем тайну воплощенного слова – слово стало плотью в Иисусе Христе.

Надо чтобы Божье слово воплотилось, воплощалось и в нашей жизни. Для этого нам надо Божье слово читать и над ним размышлять.

Адвент это время ожидания, а когда ожидаем, то иногда время тянется, но мы не начинаем ничего другого делать, чтобы не пропустить того, чего или кого ждем.

Так и Адвент, это время когда надо больше ждать, а значит «тратить» время перед Богом, «тратить» на Божие слово.

Рораты, реколлекции, исповедь, намерение – в основном больше времени на Божие слово, это задание для нас на ближайшие 4 недели, если конечно хотим чтобы к нам пришел Иисус…

Marana Tha – Приди, Господи!

о. Марэк Ящковски г.Сургут