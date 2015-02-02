03-12-2017

Воскресенье, 3 декабря

ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА

ВХОДНОЙ АНТИФОН: К Тебе, возношу душу мою. * Боже мой! На Тебя уповаю, да не постыжусь, * да не восторжествуют надо мною враги мои. * Да не постыдятся все надеющиеся на Тебя.

ЕВАНГЕЛИЕ: Мк 13, 33-37

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому своё дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придёт хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру; чтобы, придя внезапно, не нашёл вас спящими. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте.

Размышление

Когда человеку случается проспать что-то важное, на него сваливаются неприятные последствия этого факта. И дело не столько в том, что стыдно и над тобой смеются, сколько в том болезненном чувстве потери от того, что возможность утрачена и её уже никак не вернёшь... Сегодня, в первый день Адвента, евангельское послание Иисуса особенно предостерегает нас от вялости, которая притупляет чувствительность и пренебрегает необходимостью бодрствовать. Слово «бодрствовать» имеет много значений. Прежде всего, оно обозначает просто «не спать», «отказываться от сна» или «стряхнуть с себя сонливость». Бодрствуют ради того, чтобы дольше работать или не дать врагу застать себя врасплох (Пс 127, 1). Бодрствовать также значит бороться с усталостью, ленью, апатией. Ещё это слово имеет значение «быть настороже», «что-то охранять» или «наблюдать». И даже «внимательно держать направление» и «следовать к поставленной цели».

Жизнь христианина – это неустанное, чуткое ожидание прихода Господа Христа. Внимательность и чуткость нужно сохранять потому, что Его приход будет незаметным и неожиданным. Святой Иоанн Павел II обращает внимание ещё на одну важную деталь, говоря о чуткости в жизни ученика Иисуса: «Бодрствование – это ответ на любовь». Нам нужно бодрствовать не из страха перед позором, смертью или концом света, но для того, чтобы не проспать, когда Бог придёт с даром Своей огромной любви. «Нельзя проспать такую минуту!» — сказал св. Иоанн Павел II.

Господи, научи нас чуткости, которая открывает нас на Твоё присутствие, пробуждает в нас интерес к тем людям, которых Ты ставишь на нашем пути, и помогает нам обретать всё более глубокое постижение вечности.