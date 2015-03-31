03-12-2018

3 декабря

Понедельник 1 недели Адвента

Св. Франциск Ксаверий, священник, Память

Ис 2, 1-5

Пс 122

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 8, 5-11

В то время:

Когда вошёл Иисус в Капернаум, к Нему подошёл сотник и просил Его: Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошёл под кров мой; но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек; но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «пойди», и идёт; и другому: «приди», и приходит; и слуге моему: «сделай то», и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашёл Я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном.

Размышление

«Господи, я не достоин, чтобы Ты вошёл под кров мой». Эти слова, которые мы слышим сегодня из уст сотника, прекрасно нам знакомы. Каждый раз, перед тем как приступить к Святому Причастию, мы повторяем их как молитву.

Эта молитва предвосхищает нашу встречу с Богом. Она отображает чувства человека, который приближается к Богу. Они, очень смешанные. Здесь и трепет, и изумление, и восхищение, и, конечно, надежда. Все эти ощущения, и ещё, очень и очень многие, возникают по мере того, как расстояние между нами и Богом становится всё меньше.

Сотник вызывает изумление даже у Иисуса. Спаситель сталкивается здесь с редким проявлением искренней веры. Сотник «узнал» Его. А ведь «свои» Его не узнали.

Если вера – дар. То кому он даруется? Кто его обретает?

В Писании говорится, что чистые сердцем. Сердце очищается в момент покаяния. Слова сотника — акт истинного покаяния. Оно возможно только перед лицом Бога. Я недостоин. Перед Тобой я, конечно, недостоин. Но, Ты – Господь, поэтому скажи только одно Слово, и всё изменится.



о. Сергей Давыдов г.Бийск