04-12-2017

4 ДЕКАБРЯ

В России: Св. Варвара, дева и мученница

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Слушайте слово Господне, народы, * и возвестите его до пределов земли. * Вот Спаситель ваш придёт, * и вам уже нечего бояться.

ЕВАНГЕЛИЕ: Мф 8, 5-11

В то время: Когда вошёл Иисус в Капернаум, к Нему подошёл сотник и просил Его: Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошёл под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой; ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идёт; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашёл Я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном…

Размышление:

Время Адвента – это время «звучания» Слова, Которое становится плотью, чтобы родиться на земле Иисусом из Назарета. В сегодняшнем Евангелии сотник просит Иисуса об исцелении своего слуги, добавляя при этом, что достаточно только Его слова, чтобы тот стал здоров. Он обосновывает это примером из собственной жизни: его подчинённые выполняют те распоряжения, которые он им даёт. Эти аргументы поражают Иисуса, т.к. свидетельствуют об огромной вере сотника: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашёл Я такой веры». Суть веры сотника – уверенность в действенности Иисусова слова. Вся 11-я глава Послания к Евреям – это похвала тем, кто, как сотник из Капернаума, поверил Божьему Слову и выказал ему своё послушание. Они «держались Божьего Слова» и показывали это своей повседневной жизнью. И это была такая «великая вера», что она удивляла самого Иисуса.

Господи, исцели наши уста, чтобы каждое сказанное нами слово было в утешение и наставление тем, к кому оно обращено. Очисти наши сердца, чтобы мы всё глубже открывались Тебе, истинному Слову жизни.