04-12-2018

4 декабря

Вторник 1 недели Адвента

Св. Варвара, дева и мученица

Ис 11, 1-10

Пс 72

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 10, 21-24

В то время:

Возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Да, Отче! Ибо таково было Твоё благоволение. И, обратившись к ученикам, сказал: всё предано Мне Отцом Моим; и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. И, обратившись к ученикам, сказал им особо: блаженны очи, видящие то, что вы видите! Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали.

Размышление

Иисус в тот час возрадовался духом, что дословно переводится — Он возликовал в Духе Святом... а ликовать молча невозможно! читаем далее: и сказал: славлю, ἐξομολογου̃μαί — что дословно переводится как: «признаюсь в любви!»

Подобно и мы когда-то будем в Царстве Небесном постоянно и бесконечно познавать Бога, Его Любовь. Нас будет переполнять такая великая радость, что, еслибы это мы пережили на земле, то наша эмоциональная сфера этого бы не вынесла!

Что является фундаментом твоих эмоций? Если причиной эмоций является Сам Бог, то это прекрасно и приветствуется. Господь благословляет нас на такие эмоциональные потрясения, ибо они укрепляют нашу веру.

Но, если источником наших эмоциональных потрясений будут: зависть, ненависть, похоть и тому подобное, то это не приведет нас ни к чему хорошему!

Иисус на Себе как бы показывает, что истинная радость может быть в Святом Духе, тоисть на молитве, в общении с Отцом Небесным. И у эмоций должен быть крепкий фундамент, это Мудрость Слова Божия, из которого мы на молитве узнаем истину и которая, в свою очередь становится источником нашей младенческой радости! Ибо так мы познаем истинное лицо Иисуса, Которого «не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не: знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И, если мы ученики, то Иисус нам говорит особо, наедине: «блаженны очи, видящие то, что вы видите!»

о. Вячеслав Ковальский г. Измаил