05-12-2017

5 ДЕКАБРЯ

Вторник 1 недели Адвента

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Вот, грядёт Господь и все святые Его с Ним; * и будет в тот день свет великий.

ЕВАНГЕЛИЕ: Лк 10, 21-24

В то время: Возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твоё благоволение. И, обратившись к ученикам, сказал: всё предано Мне Отцом Моим; и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. И, обратившись к ученикам, сказал им особо: блаженны очи, видящие то, что вы видите! ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали.

Размышление:

Иисус открывает Своим слушателям одну очень интересную особенность Своего Небесного Отца: Его манеру обходиться с тайнами Небесного Царства. Бог скрывает Свои дела от тех, кто больше доверяет не Ему, а своей человеческой мудрости, не желая ни понять, ни принять вести Иисуса. Блаженный Папа Павел VI в своих наставлениях предостерегал: «Не пытайтесь стать теми «мудрыми и разумными», у которых всё получается. Ведь тайны Царства от них сокрыты». И наоборот, Бог открывает эти тайны «младенцам», простецам, т.е. тем, кто готов принимать Божью весть. Это они подобны «человеку, построившему свой дом на скале». Евангелие Иисуса, Его Благая Весть, суть которой открыта нам в Нагорной Проповеди, не является перечнем моральных заповедей и правил поведения, предписывающих избегать нечестивого. Это весть о жизни, построенной на фундаменте веры и доверия Воплощённому Божьему Слову – Иисусу Христу.

Господи, помогай нам каждый день снова и снова устремлять к Тебе наш взор и укрепляться в доверии Тебе. Пусть благодаря силе Твоей благодати все препятствия, мешающие нам познавать Тебя, послужат нашему обращению и духовному развитию.