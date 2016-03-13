05-12-2018

5 декабря

Среда 1 недели Адвента

Ис 25, 6-10а

Пс 23

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 15, 29-37

В то время:

Пришёл Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым; и Он исцелил их; так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими; и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: жаль Мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего им есть; отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге. И говорят Ему ученики Его: откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа? Говорит им Иисус: сколько у вас хлебов? Они же сказали: семь, и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам Своим, а ученики — народу. И ели все, и насытились; и набрали оставшихся кусков семь корзин полных.

Размышление

Имя Иисуса переводится — «Бог спасает». Но Иисус желает нам дать что-то большее, чем только спасение, хотя это уже очень ценно. Иисус исцеляет, учит, насыщает… Но если смотреть на этот отрывок на фоне первого чтения, то яснее видим — Иисус желает дать много больше, чем необходимо. Самые чистые вина – тучные явства – «и ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь коробов полных». Щедрость – вот одно из имен Бога. И в этой щедрости Бог желает дать нам не только необходимое для жизни, но и Самого Себя. Он приглашает нас к личным отношениям с Ним.

Умножение хлебов и пир – есть прообраз Евхаристии – дара Бога – дара Самого Себя. Бог желает быть настолько рядом, на сколько мы Ему позволим.

Внутри нас есть пространство, которое может заполнить только Бог. Но что еще более значимо – внутри Бога есть место, которое могу заполнить только я. Он ждет моей любви, Он желает меня.



с. Полина Зоммер, SJE г.Новосибирск