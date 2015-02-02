06-12-2017

6 ДЕКАБРЯ

В России: Св. Николай, епископ.

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Установил с ним Бог завет мира, * чтобы быть ему предстоятелем святых и народа своего, * чтобы ему и семени его принадлежало достоинство священства на веки.

ЕВАНГЕЛИЕ: Мф 15, 29-37

В то время: Пришёл Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым; и Он исцелил их; так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими; и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: жаль Мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего им есть; отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге.

И говорят Ему ученики Его: откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа? Говорит им Иисус: сколько у вас хлебов? Они же сказали: семь, и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам Своим, а ученики народу. И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков семь корзин полных

Размышление:

Иисус пришёл к озеру. Взошёл на гору. Сюда к Нему принесли больных, и Он их исцелил. А потом ещё и накормил всех, кто к Нему пришёл. Всё то добро, что люди получили от Иисуса, было простым следствием их желания прийти к Нему и быть рядом с Ним. А с другой стороны, это добро было простым следствием согласия Иисуса быть рядом с людьми. Иисус не боится близости с людьми, особенно нуждающимися и лишёнными надежды. Люди, облечённые властью, неохотно решаются быть ближе к простому народу, они этого боятся. А всемогущий Бог не хочет, чтобы мы жили в страхе перед Его властью и могуществом, не хочет, чтобы мы отдалялись от Него, убегали и прятались. Он хочет, чтобы в близости к Нему мы находили такое успокоение и утешение, какие ребёнок находит в объятиях любящей матери. Ради этого Он Сам пришёл в мир, как младенец, как беспомощное дитя. Иисус, Сын Божий, согласился стать беспомощным и бессильным. Это один из великих парадоксов Евангелия, который показывает мужество Бога, решившегося уничтожить дистанцию, отделявшую Его от людских драм и забот. Только любовь способна на такую смелость!

Господи Иисусе, научи нас так соединять материальную и духовную реальности, чтобы мы могли познать ту внутреннюю цельность и гармонию , примером которой являешься Ты Сам.