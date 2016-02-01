06-12-2018

6 декабря

Четверг 1 недели Адвента

Св. Николай, епископ, Память

Ис 26, 1-6

Пс 118 (117), 1.8-9.19-21.25-27а

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 7, 21. 24-27

В то время:

Иисус сказал ученикам Своим: Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего небесного. Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал; потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое.

Размышление

О, Господи, спаси же! *

О, Господи, споспешествуй же!

Благословен грядущий во имя Господне! *

Благословляем вас из дома Господня.

Бог — Господь, *

и осиял нас. (Ps 118)

Церковь начинает новый год совсем по-другому, чем люди светские! По мирскому, люди устраивают большой ропот и шум в этот день и показывают всё самое яркое. Также они чувствуют обязанность сделать кучу новых резолюций, которые они обещают соблюдать в течение нового года, чтобы следующий год стал лучше, чем предыдущий… Но мы знаем, что чаще всего такие намерения держатся только несколько дней, настолько, насколько засвечивается фейерверк в воздухе!

А Церковь начинает год с Адвентом, с ожиданием и тишиной. Само слово «адвент» означает грядущий — кто-нибудь или что-нибудь готовится к приходу. В это время, мы приглашены приготовиться и ждать этого прихода. Мы призваны бодрствовать. Мы сосредоточиваемся на том, что вне нас, тех знаках, которые знаменуют, что Господь делает что-то новое, что Он близок. Встреча с Ним приносит спасение для нас!

Поэтому, это время не столько, чтобы «работать над собой» — потому тогда я как-то ищу как спасти себя — а чтобы осознать, что мне НУЖЕН Кто-нибудь, Кто способен спасти меня! Без Него, я просто повторяю свои старые схемы и остаюсь погруженным в свои комплексы. А если бы Он пришёл и Он сделал что-то…

Но между Богом и человеком существует огромное расстояние. Бог настолько «Другой» от человека, что человек даже не может представить себе насколько… А человеку нужна эта связь с Ним. Без Него мы потеряны и нашими силами мы далеко не достигнем Его. Так мы находимся перед Богом. Так и многие люди находятся, далекие от Церкви.

Я вижу отличие образа Адвента именно в личности и стиле нашего Папы Франциска. Он есть образ, как Господь смотрит на Адвент. Мы свидетели, как Франциск идёт навстречу обычному человеку. Он убирает дистанцию между человеком и Церковью. Церковь открытая! Почти все мы увидели, как Франциск обнял и поцеловал бедного уродливого человека на площади св. Петра. Мы также читали о том, как Папа уже несколько раз просто позвонил кому-то на другой конец мира, чтобы пообщаться и дать знать, что он помнит… Папа оставляет своё «обычное» местонахождение, чтобы найти человека. Это принесло уже много новой надежды всему миру. Он делает неожиданные шаги и есть такие, которые уже выразили неудовольствие, что Папа так свободно поступает!

Так и Господь собирается сделать то, что вообще не возможно ожидать от Бога – стать плотью, стать одним из нас! Бог нашёл это, как единственное, что спасёт человека. Как наш покойный о. Алексей Стричек любил восклицать – «Это немыыыыыслимо!»

Мы готовимся на то немыслимое, которое Господь собирается сделать ради нашего приближения к Нему.

о. Янез Север ОИ г.Новосибирск