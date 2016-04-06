07-12-2017

7 ДЕКАБРЯ

Св. Амвросий, епископ и учитель Церкви

Память

ВХОДНОЙ АНТИФОН: Посреди Церкви Господь открыл уста его * и наполнил его духом мудрости и разумения. * В ризы славы облёк его.

ЕВАНГЕЛИЕ: Мф 7, 21.24-27

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое.

Размышление:

Каждый из нас, наверняка, видел множество красивых зданий. Обычно люди восхищаются их фасадами и всем тем, что видят снаружи. И мало кто отдаёт себе отчёт в важности фундамента, который поддерживает то или иное прекрасное строение. Без солидного фундамента всякое сооружение рано или поздно превращается в «карточный домик». Заканчивая Нагорную Проповедь, Иисус сравнивает жизнь человека со строительством дома и подчёркивает, насколько важно то основание, на котором человек этот «дом» возводит. Иисус совершенно ясно заявляет, что наилучшим фундаментом для построения жизни является Он Сам – Воплощённое Божье Слово: «Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Евангелие Иисуса, Его Благая Весть, суть которой открыта нам в Нагорной Проповеди, не является перечнем моральных заповедей и правил поведения, предписывающих, избегать того, что нечестиво. Это весть о жизни, построенной на фундаменте веры и доверия Воплощённому Божьему Слову – Иисусу Христу.

Господи, Ты – скала, которую не может поколебать ни одна буря. Одари нас мудростью и терпением, чтобы в нашем жизненном странствии к Твоему дому мы не обессилели и не разочаровались.