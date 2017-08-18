07-12-2018

7 декабря

Пятница 1 недели Адвента

Св. Амвросий, епископ и учитель Церкви, Память

Ис 29, 17-24

Пс 27

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 9, 27-31

В то время:

Когда Иисус шёл, за Ним следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын Давидов! Когда же Он пришёл в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: да, Господи! Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал. А они, выйдя, разгласили о Нём по всей земле той.

Размышление

Когда я размышляла над сегодняшним Евангелием, вдруг на память пришла одна молитва, которую мне дала однажды моя подруга. Она так и начиналась: «Научи меня, Господи, искусству маленьких шагов…».

Я смотрела на этих двух слепых и поражалась им. Чему учат меня сегодня эти слепые? Искусству маленьких шагов… шагов веры.

«Когда Иисус шёл, за Ним следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын Давидов! Когда же Он пришёл в дом…» Скорее всего, здесь идёт речь о доме Симона Петра, Иисус с учениками часто останавливался у него. Сколько они шли до этого дома? 10 минут, час или больше – слепые всё время кричали, а Иисус продолжал идти, как будто не замечая их. Кажется, что Иисус их не слышит… Вокруг темнота… каждый шаг даётся нелегко. Каждый шаг этих двух слепых для меня – это маленький шаг веры. Что они чувствовали, о чём думали? Может быть, в какой-то момент они захотели остановиться? Но идут до конца… шаг за шагом.

Почему же Иисус поступает так? Почему сразу же не исцелит слепых, как в других случаях, описываемых в Евангелии? Почему вынуждает слепых проделать такой путь? Сколько раз мы задаём такие вопросы Господу: «Почему? За что?» Если смотреть на свою жизнь только горизонтально, т.е. постоянно сравнивать себя, свою ситуацию с другими, тогда Бог может казаться несправедливым. Но если учиться смотреть на свою жизнь в вертикальном измерении, т.е. в личном отношении с Богом — «Бог через это обращается ко мне» — может, тогда мы поймём уникальность своей жизни, уникальность своих отношений с Господом, уникальность каждого мгновения, даже самого трудного…

«Когда же Он пришёл в дом, слепые приступили к Нему». Дом – это что-то личное, родное. Иисус вводит слепых в дом, приглашает к личным, близким отношениям. И что происходит в доме? — «И открылись глаза их». Иисус исцеляет не только физическую слепоту, но и духовную. Только в личных отношениях с Господом, лицом к Лицу, мы сможем увидеть всё по-настоящему, в истине.

с. Людмила Симанович, SJE г.Томск